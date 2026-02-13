За тиждень суд виніс три виправдувальні вироки по справам НАБУ і САП

ВАКС визнав невинуватим директора національного природного парку "Хотинський" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Суд дійшов до висновку про провокацію з боку правоохоронних органів. Про це у своєму Telegram - каналі повідомив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, передає УНН.

Він наголосив, що провокація розцінюється як притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності.

Окрім директора національного природного парку "Хотинський" мова також про заступника керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова, якого на днях Вищий антикорупційний суд повністю виправдав у звинуваченнях у хабарництві. Так, згідно з текстом вироку ВАКС, керівник САП Олександр Клименко входив до складу групи прокурорів, що підтримувала обвинувачення проти Володимира Орлова в суді. Зокрема саме він вносив на розгляд клопотання на проведення негласних розшукових дій. У підсумку Вищий антикорупційний суд визнав Володимира Орлова невинуватим та постановив, що САП не змогла довести його вину без розумного сумніву. За даними ж захисту Орлова, у справі немає факту передачі грошей та встановлених збитків. Сам Орлов переконаний, що став жертвою політичного замовлення, а застава у 22 млн грн, яку йому призначили раніше, є нічим іншим, як спробою системи "призначити винного". Також він звинувачував слідство у маніпуляціях з доказами. Йшлося про записи негласних слідчих дій, де він тричі відмовляє провокатору у підписанні сумнівних документів. Але саме ці частини записів були розсекречені лише через п’ять місяців після початку справи.

Також йдеться про справу судді Тетяни Денисюк, яку виправдала апеляційна палата ВАКС. При цьому САП наполягав на позбавленні волі.

Колись Клименко окремим прокурорам під час нарад розповідав, що вони не вміють працювати і в них не проактивна позиція. Це тоді, коли прокурори доповідали, що не бачать підстав для повідомлення про підозру. Прокурорів міняли, а окремих з них (таких як Юрій Петрович Хить) Клименко виганяв з САП, а потім у тій же справі Басана, через яку виганяли Хитя, отримав виправдувальний. Тепер ВАКС почав реагувати на явні порушення КПК та вигадані підозри і ухвалює виправдувальні вироки. А скільки там ще справ у суді, де явні виправдувальні та питання щодо ухвалення відповідних вироків - питання часу