Ексклюзив
16:25 • 7830 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 15334 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 17901 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 20378 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 43464 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 59248 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 45069 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31217 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41470 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66764 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 43464 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 59248 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 50323 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 69471 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 110799 перегляди
За тиждень суд виніс три виправдувальні вироки по справам НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 172 перегляди

ВАКС визнав невинуватим директора національного природного парку "Хотинський" у хабарництві, констатувавши провокацію правоохоронців. Також виправдано заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, якого звинувачували у хабарництві, і суддю Тетяну Денисюк.

За тиждень суд виніс три виправдувальні вироки по справам НАБУ і САП

ВАКС визнав невинуватим директора національного природного парку "Хотинський" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Суд дійшов до висновку про провокацію з боку правоохоронних органів. Про це у своєму Telegram - каналі повідомив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, передає УНН.  

Він наголосив, що провокація розцінюється як притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності.

Найпотужніший керівник САП, який входив в групи прокурорів у цих провадженнях, демонструє неперевершений результат. Можна сміливо вносити відомості до ЄРДР і повідомляти про підозру 

- зазначив Броневицький.

Окрім директора національного природного парку "Хотинський" мова також про заступника керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова, якого на днях Вищий антикорупційний суд повністю виправдав у звинуваченнях у хабарництві. Так, згідно з текстом вироку ВАКС, керівник САП Олександр Клименко входив до складу групи прокурорів, що підтримувала обвинувачення проти Володимира Орлова в суді. Зокрема саме він вносив на розгляд клопотання на проведення негласних розшукових дій. У підсумку Вищий антикорупційний суд визнав Володимира Орлова невинуватим та постановив, що САП не змогла довести його вину без розумного сумніву. За даними ж захисту Орлова, у справі немає факту передачі грошей та встановлених збитків. Сам Орлов переконаний, що став жертвою політичного замовлення, а застава у 22 млн грн, яку йому призначили раніше, є нічим іншим, як спробою системи "призначити винного". Також він звинувачував слідство у маніпуляціях з доказами. Йшлося про записи негласних слідчих дій, де він тричі відмовляє провокатору у підписанні сумнівних документів. Але саме ці частини записів були розсекречені лише через п’ять місяців після початку справи. 

Також йдеться про справу судді Тетяни Денисюк, яку виправдала апеляційна палата ВАКС. При цьому САП наполягав на позбавленні волі. 

Колись Клименко окремим прокурорам під час нарад розповідав, що вони не вміють працювати і в них не проактивна позиція. Це тоді, коли прокурори доповідали, що не бачать підстав для повідомлення про підозру. Прокурорів міняли, а окремих з них (таких як Юрій Петрович Хить) Клименко виганяв з САП, а потім у тій же справі Басана, через яку виганяли Хитя, отримав виправдувальний. Тепер ВАКС почав реагувати на явні порушення КПК та вигадані підозри і ухвалює виправдувальні вироки. А скільки там ще справ у суді, де явні виправдувальні та питання щодо ухвалення відповідних вироків - питання часу  

Лілія Подоляк

