За неделю суд вынес три оправдательных приговора по делам НАБУ и САП

ВАКС признал невиновным директора национального природного парка "Хотинский" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Суд пришел к выводу о провокации со стороны правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий, передает УНН.

Он подчеркнул, что провокация расценивается как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Помимо директора национального природного парка "Хотинский" речь также идет о заместителе руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владимире Орлове, которого на днях Высший антикоррупционный суд полностью оправдал по обвинениям во взяточничестве. Так, согласно тексту приговора ВАКС, руководитель САП Александр Клименко входил в состав группы прокуроров, поддерживавшей обвинение против Владимира Орлова в суде. В частности, именно он вносил на рассмотрение ходатайства о проведении негласных розыскных действий. В итоге Высший антикоррупционный суд признал Владимира Орлова невиновным и постановил, что САП не смогла доказать его вину без разумного сомнения. По данным же защиты Орлова, в деле нет факта передачи денег и установленного ущерба. Сам Орлов убежден, что стал жертвой политического заказа, а залог в 22 млн грн, который ему назначили ранее, является ничем иным, как попыткой системы "назначить виновного". Также он обвинял следствие в манипуляциях с доказательствами. Речь шла о записях негласных следственных действий, где он трижды отказывает провокатору в подписании сомнительных документов. Но именно эти части записей были рассекречены лишь через пять месяцев после начала дела.

Также речь идет о деле судьи Татьяны Денисюк, которую оправдала апелляционная палата ВАКС. При этом САП настаивал на лишении свободы.

Когда-то Клименко отдельным прокурорам во время совещаний рассказывал, что они не умеют работать и у них не проактивная позиция. Это тогда, когда прокуроры докладывали, что не видят оснований для сообщения о подозрении. Прокуроров меняли, а отдельных из них (таких как Юрий Петрович Хить) Клименко выгонял из САП, а потом по тому же делу Басана, из-за которого выгоняли Хитя, получил оправдательный. Теперь ВАКС начал реагировать на явные нарушения УПК и выдуманные подозрения и выносит оправдательные приговоры. А сколько там еще дел в суде, где явные оправдательные и вопросы по вынесению соответствующих приговоров - вопрос времени