Эксклюзив
8262 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 15812 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 18314 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 20750 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 43974 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 59830 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 45406 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31304 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 41578 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 66947 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
публикации
Эксклюзивы
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 43985 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 59845 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 50548 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 69691 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 111000 просмотра
За неделю суд вынес три оправдательных приговора по делам НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 584 просмотра

ВАКС признал невиновным директора национального природного парка "Хотинский" в хабарничестве, констатировав провокацию правоохранителей. Также оправдан заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, которого обвиняли в хабарничестве, и судья Татьяна Денисюк.

За неделю суд вынес три оправдательных приговора по делам НАБУ и САП

ВАКС признал невиновным директора национального природного парка "Хотинский" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Суд пришел к выводу о провокации со стороны правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий, передает УНН.  

Он подчеркнул, что провокация расценивается как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Самый мощный руководитель САП, входивший в группы прокуроров по этим производствам, демонстрирует непревзойденный результат. Можно смело вносить сведения в ЕРДР и сообщать о подозрении 

- отметил Броневицкий.

Помимо директора национального природного парка "Хотинский" речь также идет о заместителе руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владимире Орлове, которого на днях Высший антикоррупционный суд полностью оправдал по обвинениям во взяточничестве. Так, согласно тексту приговора ВАКС, руководитель САП Александр Клименко входил в состав группы прокуроров, поддерживавшей обвинение против Владимира Орлова в суде. В частности, именно он вносил на рассмотрение ходатайства о проведении негласных розыскных действий. В итоге Высший антикоррупционный суд признал Владимира Орлова невиновным и постановил, что САП не смогла доказать его вину без разумного сомнения. По данным же защиты Орлова, в деле нет факта передачи денег и установленного ущерба. Сам Орлов убежден, что стал жертвой политического заказа, а залог в 22 млн грн, который ему назначили ранее, является ничем иным, как попыткой системы "назначить виновного". Также он обвинял следствие в манипуляциях с доказательствами. Речь шла о записях негласных следственных действий, где он трижды отказывает провокатору в подписании сомнительных документов. Но именно эти части записей были рассекречены лишь через пять месяцев после начала дела. 

Также речь идет о деле судьи Татьяны Денисюк, которую оправдала апелляционная палата ВАКС. При этом САП настаивал на лишении свободы. 

Когда-то Клименко отдельным прокурорам во время совещаний рассказывал, что они не умеют работать и у них не проактивная позиция. Это тогда, когда прокуроры докладывали, что не видят оснований для сообщения о подозрении. Прокуроров меняли, а отдельных из них (таких как Юрий Петрович Хить) Клименко выгонял из САП, а потом по тому же делу Басана, из-за которого выгоняли Хитя, получил оправдательный. Теперь ВАКС начал реагировать на явные нарушения УПК и выдуманные подозрения и выносит оправдательные приговоры. А сколько там еще дел в суде, где явные оправдательные и вопросы по вынесению соответствующих приговоров - вопрос времени  

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Социальная сеть
Днепропетровская область