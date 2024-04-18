ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области

ВАКС огласила приговор председателю и депутату одного из городских советов Измаильского района Одесской области, которых разоблачили на получении взятки за обеспечение предоставления в аренду земельного участка коммунальной собственности. Председателю горсовета назначили наказание в виде 9 лишения свободы. Депутату этого же совета - 10 лет лишения свободы. Об этом в четверг сообщает САП, передает УНН.

17 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС объявила приговор председателю и депутату одного из городских советов Измаильского района Одесской области, которых разоблачили на просьбе предоставить 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды и получении части этих средств в сумме 50 тыс. долларов США от гражданина за обеспечение предоставления ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га - говорится в сообщении САП.

Суд согласился с позицией прокурора САП и признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По приговору суда председателю одного из городских советов Измаильского района Одесской области назначено наказание в виде 9 лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Депутату этого же совета назначено - 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Также суд лишил этих лиц права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти на срок 3 года.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним

В январе УНН писал, что во время заседания рабочей группы "Прозрачность и Подотчетность" в Одесской областной администрации правоохранители задержали главу одной из ОТГ (территориальных общин).