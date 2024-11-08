ВАКС назначил к рассмотрению по существу дело в отношении нардепа Клочко
Киев • УНН
ВАКС назначил рассмотрение дела нардепа Андрея Клочко, обвиняемого в незаконном обогащении на 11 млн грн. Депутат оформил на родственников 3 земельных участка, 5 квартир, 2 помещения и элитные авто.
Суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении нардепа Андрея Клочко, обвиняемого в незаконном обогащении. Заседание состоится 14 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
"8 ноября 2024 года коллегия судей ВАКС по результатам подготовительного рассмотрения назначила к рассмотрению по существу дело в отношении действующего народного депутата Украины, который обвиняется в незаконном обогащении на 11 млн грн. Заседание по рассмотрению по существу назначено на 14 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.
Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и имеющимися средствами составила 11 млн грн.
Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.
В САП отмечают, чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его большую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.
Разоблачение преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Дополнение
В октябре сообщалось, что перед судом предстанет действующий народный депутат Андрей Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 млн гривен.