ВАКС назначил члену ВККС Луганскому залог в более 242 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд применил к судье в отставке, а ныне члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимиру Луганскому, подозреваемому в завладении государственными средствами на сумму более полумиллиона гривен, меру пресечения в виде залога в размере более 242 тыс. грн. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ВАКС.

Детали

"В среду, 30 апреля, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины меру пресечения в виде залога, что составляет 242 240 грн", - говорится в сообщении.

На него также возложены обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому вызову и требованию, в зависимости от стадии уголовного производства;

не покидать пределы г. Киев и г. Ивано-Франковск с возможностью проезда через Киевскую, Житомирскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сообщать детективу, прокурору или в суд об изменении своего места жительства;

сдать на хранение детективу в уголовном производстве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

"Срок действия обязанностей - до 30 июня 2025 года включительно", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Судье в отставке, а ныне члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимиру Луганскому было сообщено о подозрении в завладении государственными средствами на сумму более полумиллиона гривен.