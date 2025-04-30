ВАКС призначив члену ВККС Луганському заставу у понад 242 тис. грн
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 тис. грн для члена ВККС Володимира Луганського, якого підозрюють у заволодінні понад пів мільйона державних коштів. Також на нього покладено низку обов'язків.
Вищий антикорупційний суд застосував до судді у відставці, а нині члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимира Луганського, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 242 тис. грн. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ВАКС.
Деталі
"У середу, 30 квітня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України запобіжний захід у вигляді застави, що становить 242 240 грн", - ідеться в повідомленні.
На нього також покладені обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не залишати межі м. Київ та м. Івано-Франківськ з можливістю проїзду через Київську, Житомирську, Тернопільську, Івано-Франківську області, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
"Строк дії обов’язків - до 30 червня 2025 року включно", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Судді у відставці, а нині члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимиру Луганському було повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень.