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ВАКС призначив члену ВККС Луганському заставу у понад 242 тис. грн

Київ • УНН

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ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 тис. грн для члена ВККС Володимира Луганського, якого підозрюють у заволодінні понад пів мільйона державних коштів. Також на нього покладено низку обов'язків.

ВАКС призначив члену ВККС Луганському заставу у понад 242 тис. грн

Вищий антикорупційний суд застосував до судді у відставці, а нині члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимира Луганського, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 242 тис. грн. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ВАКС.

Деталі

"У середу, 30 квітня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України запобіжний захід у вигляді застави, що становить 242 240 грн", - ідеться в повідомленні.

На нього також покладені обов’язки:

  • прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
    • не залишати межі м. Київ та м. Івано-Франківськ з можливістю проїзду через Київську, Житомирську, Тернопільську, Івано-Франківську області, без дозволу детектива, прокурора або суду;
      • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
        • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
          • здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

            "Строк дії обов’язків - до 30 червня 2025 року включно", - зазначається в повідомленні.

            Доповнення

            Судді у відставці, а нині члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимиру Луганському було повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад пів мільйона гривень.

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

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