ВАКС заочно избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины. По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

По данным источников УНН речь идет об экс-главе Фонда госимущества Дмитрии Сенниченко.

7 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, который возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" и легализовало доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен - говорится в сообщении САП.

Как отмечается, подозреваемый сейчас находится в международном розыске. После доставки его к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним

Сенниченко было сообщено о подозрении в марте прошлого года. По данным следствия, он создал преступную организацию для установления контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг и т.д., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам", - информировала САП.

Одновременно он вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не будучи служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям, по заключению соответствующих договоров, определение победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации, тогда еще председатель ФМГУ обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц и дальнейшее совершение такими лицами в составе преступной организации особо тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно завладение средствами АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "ОПЗ" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234,42 грн.

"Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия - АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли "ОГХК" ущерб на сумму 118 337 425,81 грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 0,5 млрд грн", - говорится в сообщении САП.