ВАКС заочно обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Сенниченку

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України. За даними слідства, він очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Про це УНН повідомляє із посиланням на САП.

За даними джерел УНН йдеться про ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень - йдеться у повідомленні САП.

Як зазначається, підозрюваний наразі перебуває у міжнародному розшуку. Після доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо

Сенниченку було повідомлено про підозру у березні минулого року. За даними слідства, він створив злочиннну організацію для встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

"Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям", - інформувала САП.

Одночасно він разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані "бек-офіси".

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, тоді ще голова ФМДУ забезпечив призначення в органи управління АТ "ОПЗ" підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння коштами АТ "ОПЗ" шляхом встановлення договірних відносин між "ОПЗ" та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" втратило фінансові ресурси та отримало збитки на суму 390 970 234,42 грн.

"Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ "ОГХК" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили "ОГХК" збитків на суму 118 337 425,81 грн. Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 0,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні САП.