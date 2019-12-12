ВАКС исследовал два тома по делу экс-главы Госавиаслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 2 тома материалов по делу в отношении бывшего председателя Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"По результатам заседаний коллегией судей исследовано 2 тома материалов, заявленных стороной обвинения. В общем прокурорами приобщено 12 томов доказательств по делу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание, на котором продолжится исследование материалов, назначено на 18 февраля 2020 года.
Напомним, бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинские средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в более 750 тыс. гривен.