ВАКС исследовал два тома по делу экс-главы Госавиаслужбы

"По результатам заседаний коллегией судей исследовано 2 тома материалов, заявленных стороной обвинения. В общем прокурорами приобщено 12 томов доказательств по делу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание, на котором продолжится исследование материалов, назначено на 18 февраля 2020 года.

Напомним, бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы ООО "Украинские средиземноморские авиалинии" по маршруту "Киев-Тегеран-Киев", что нанесло ущерб авиакомпании в более 750 тыс. гривен.