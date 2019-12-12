ВАКС дослідив два томи у справі ексголови Державіаслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 2 томи матеріалів у справі стосовно колишнього голови Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка. Про це УНН повідомляє з посланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За результатами засідань колегією суддів досліджено 2 томи матеріалів, заявлених стороною обвинувачення. Загалом прокурорами долучено 12 томів доказів у справі", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання, на якому продовжиться дослідження матеріалів, призначено на 18 лютого 2020 року.
Нагадаємо, колишній очільник Державіаслужби обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого були скасовані заплановані рейси ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" за маршрутом "Київ-Тегеран-Київ", що завдало збитків авіакомпанії у понад 750 тис. гривень.