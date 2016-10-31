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15 марта, 19:03 • 115360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167008 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138209 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130631 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112923 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105538 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101462 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135303 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вагон с боеприпасами обнаружили в Москве

Вагон с боеприпасами обнаружили в Москве

Киев • УНН

 • 10314 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В понедельник на одном из вокзалов Москвы обнаружили грузовой вагон с боеприпасами. Позже стало известно, что вагон и его содержание принадлежит Министерству обороны России, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Там заверили, что груз не представляет опасности - его перевозили для одного из соединений Западного военного округа, которое дислоцируется в Московской области.

"Транспортировка груза осуществлялась в соответствии с действующими требованиями безопасности. Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем пути следования вагона обеспечивался надлежащий уровень груза", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Вскоре груз отправят дальше.

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