Вагон с боеприпасами обнаружили в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В понедельник на одном из вокзалов Москвы обнаружили грузовой вагон с боеприпасами. Позже стало известно, что вагон и его содержание принадлежит Министерству обороны России, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Там заверили, что груз не представляет опасности - его перевозили для одного из соединений Западного военного округа, которое дислоцируется в Московской области.
"Транспортировка груза осуществлялась в соответствии с действующими требованиями безопасности. Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем пути следования вагона обеспечивался надлежащий уровень груза", - заявили в российском оборонном ведомстве.
Вскоре груз отправят дальше.