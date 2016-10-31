Вагон с боеприпасами обнаружили в Москве

Там заверили, что груз не представляет опасности - его перевозили для одного из соединений Западного военного округа, которое дислоцируется в Московской области.

"Транспортировка груза осуществлялась в соответствии с действующими требованиями безопасности. Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем пути следования вагона обеспечивался надлежащий уровень груза", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Вскоре груз отправят дальше.