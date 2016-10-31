Вагон із боєприпасами виявили у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У понеділок на одному з вокзалів Москви виявили вантажний вагон з боєприпасами. Пізніше стало відомо, що вагон і його вміст належить Міністерству оборони Росії, передає УНН із посиланням на ВВС.
Там завірили, що вантаж не несе небезпеки - його перевозили для одного із з'єднань Західного військового округу, яке дислокується у Московській області.
"Транспортування вантажу здійснювалася відповідно до чинних вимог безпеки. Всі боєприпаси перевозилися в розукомплектованому вигляді і не становлять небезпеки. На всьому шляху проходження вагона забезпечувався належний рівень охорони вантажу", - заявили у російському оборонному відомстві.
Незабаром вантаж відправлять далі.