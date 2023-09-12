Вадим Столар: Защитники получили очередной транш FPV-дронов с уникальными свойствами

Закупка и передача БПЛА стали одним из основных направлений, на которых мы концентрируем усилия, – Вадим Столар

“Мы понимаем характер нынешней войны, когда в противостоянии российской агрессии значительную роль играет высокотехнологичное оборудование, в частности – беспилотные системы. Сейчас они работают в воздухе и на море, корректируя огонь артиллерии и непосредственно уничтожая противника и его технику, – отметил Вадим Столар. – Поэтому закупка и передача защитникам БПЛА стали одним из основных направлений, на которых мы концентрируем усилия. На этот раз очередной транш из FPV-дронов мы передали Силам специальных операций”.

По словам мецената, эти средства с уникальными свойствами готовы к выполнению важных задач по поражению живой силы и техники противника.

В общем команда мецената уже направила военным:



43 120 единиц военной амуниции, инструментов и одежды;



567 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как беспилотные летательные аппараты, системы борьбы с дронами, тепловизоры, видеокамеры и т.д.;



51 единицу специализированных внедорожных авто, бронетехники, моторных лодок и виброкатов.



Команда Вадима Столара отметила преимущества предоставленных БПЛА

Волонтеры Фонда Вадима Столара, которые помогают реализовывать благотворительные проекты, рассказали, чем переданные дроны-камикадзе превосходят более простые варианты.

“В отличие от более распространенных и доступных моделей, эти коптеры имеют усиленную конструкцию и мощную тягу, а потому способны транспортировать большие нагрузки различного типа назначения – до 3 кг. Это значительно расширяет возможности использования таких БПЛА при планировании специальных операций, а затем уже непосредственно на поле боя. Кроме того, переданные командой Вадима Столара FPV-дроны оснащены специальным наземным оборудованием связи, чтобы обезопасить пилотов, увеличить дальность полетов и управления, а также виртуальной гарнитурой для повышения эффективности работы”, – отметила волонтер Наталья Приходько.

Она добавила, что “охота” на эту редкую и мощную технику велась несколько месяцев.

“59 таких аппаратов, которые мы передали, – это потенциально 59 уничтоженных бронемашин, РСЗО, грузовиков или складов с боеприпасами, а также – огневых точек или скоплений личного состава врага. Уверена, что наши бойцы на 100% реализуют этот потенциал – и этим облегчат и ускорят изгнание оккупантов с нашей земли!” – заявила Наталья Приходько.

Военные отметили, что переданные Вадимом Столаром беспилотники могут уничтожить фактически любую цель

“Спасибо БФ Вадима Столара и лично его основателю от имени подразделения Сил специальных операций за предоставленные в наш адрес FPV-дроны, которые будут уничтожать врага. Такой БПЛА может уничтожить единицу бронетехники, живую силу врага, склад боекомплекта, фактически любую цель. При этом он готов к боевому применению буквально в течение часа с момента распаковки. К сожалению, такой техники на передовой очень не хватает”, – рассказал военнослужащий Сергей.

Со своей стороны в команде Вадима Столара заверили, что с проблемой дефицита дронов-камикадзе осведомлены, и в дальнейшем будут стремиться максимально удовлетворять запросы военных, совместными усилиями приближая Победу.