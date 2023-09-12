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Вадим Столар: Захисники отримали черговий транш FPV-дронів з унікальними властивостями

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав 59 FPV-дронів-камікадзе з унікальними властивостями від благодійника і політика Вадима Столара та його команди. Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

Закупівля та передання БПЛА стали одним з основних напрямів, на яких ми концентруємо зусилля, – Вадим Столар

“Ми розуміємо характер нинішньої війни, коли у протистоянні російській агресії значну роль відіграє високотехнологічне обладнання, зокрема – безпілотні системи. Зараз вони працюють у повітрі та на морі, корегуючи вогонь артилерії та безпосередньо нищачи супротивника та його техніку, – зазначив Вадим Столар. – Тож закупівля та передання захисникам БПЛА стали одним з основних напрямів, на яких ми концентруємо зусилля. Цього разу черговий транш із FPV-дронів ми передали Силам спеціальних операцій”.

За словами мецената, ці засоби з унікальними властивостями готові до виконання важливих завдань з ураження живої сили та техніки супротивника.

Загалом команда мецената вже спрямувала військовим:

  • 43 120 одиниць військової амуніції, інструментів та одягу;
  • 567 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як безпілотні літальні апарати, системи боротьби з дронами, тепловізори, відеокамери тощо;
  • 51 одиницю спеціалізованих позашляхових авто, бронетехніки, моторних човнів та віброкотків.

Команда Вадима Столара відзначила переваги наданих БПЛА

Волонтери Фонду Вадима Столара, які допомагають реалізовувати благодійні проєкти, розповіли, чим передані дрони-камікадзе перевершують простіші варіанти.

“На відміну від більш розповсюджених та доступних моделей, ці коптери мають зміцнену конструкцію та потужнішу тягу, а тому здатні транспортувати більші навантаження різного типу призначення – до 3 кг. Це значно розширює можливості використання таких БПЛА під час планування спеціальних операцій, а згодом вже безпосередньо на полі бою. Окрім того, передані командою Вадима Столара FPV-дрони оснащені спеціальним наземним обладнанням звʼязку, щоб убезпечити пілотів, збільшити дальність польотів та керування, а також віртуальною гарнітурою для підвищення ефективності роботи”, – зазначила волонтерка Наталія Приходько.

Вона додала, що “полювання” на цю рідкісну та потужну техніку велося декілька місяців.

“59 таких апаратів, які ми передали, – це потенційно 59 знищених бронемашин, РСЗВ, вантажівок чи складів з боєприпасами, а також – вогневих точок чи скупчень особового складу ворога. Впевнена, що наші бійці на 100% реалізують цей потенціал – і цим полегшать та прискорять вигнання окупантів з нашої землі!” – заявила Наталія Приходько.

Військові наголосили, що передані Вадимом Столаром безпілотники можуть знищити фактично будь-яку ціль

“Дякуємо БФ Вадима Столара та особисто його засновнику від імені підрозділу Сил спеціальних операцій за надані на нашу адресу FPV-дрони, які будуть знищувати ворога. Такий БПЛА може знищити одиницю бронетехніки, живу силу ворога, склад боєкомплекту, фактично будь-яку ціль. Водночас він готовий до бойового застосування буквально протягом години з моменту розпакування. На жаль, такої техніки на передовій дуже не вистачає”, – розповів військовослужбовець Сергій.

Зі свого боку в команді Вадима Столара запевнили, що з проблемою дефіциту дронів-камікадзе обізнані, і надалі будуть прагнути максимально задовольняти запити військових, спільними зусиллями наближаючи Перемогу.

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