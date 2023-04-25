Вадим Столар: вместе с Фондом помогаем ВСУ, и будем делать это до Победы Украины

Вадим Столар подчеркивает важность объединения украинцев для Победы

“За время масштабного вторжения рф мы увидели настоящую силу украинцев, убедились, что наша сила – в единстве и смелости. Мы научились помогать друг другу, как никогда раньше заботиться о тех, кто в этом больше всего нуждается, и поддерживать наших защитников.

Наш Фонд не стал исключением – с первых дней войны мы присоединились к помощи ВСУ. Начинали с горячих обедов для тех, кто защищал Киевскую область. А сейчас предоставляем большой перечень необходимого защитникам – от снаряжения до высокотехнологичного оборудования и спецавтотехники, которые мы направляем на восток и юг страны.

Пример украинцев, мужество наших людей, стремление к Победе вдохновляют весь мир! Сейчас важен совместный вклад и работа всех политиков и бизнесов ради одной цели. Вместе с Фондом мы будем поддерживать Вооруженные Силы Украины до Победы – это наш приоритет от начала вторжения”, – заявил Вадим Столар.

Что именно Фонд Вадима Столара передает военным

Волонтеры Фонда рассказали, что именно и в каком количестве закупили и передали военным за 14 месяцев, прошедших с масштабной атаки россии на Украину.

“Благодаря поддержке основателя Фонда Вадима Столара нам удалось реализовать ряд масштабных проектов. Так, в рамках инициативы “++ для ВСУ” мы предоставили защитникам и правоохранительным органам 325 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и другие устройства и амуницию по непосредственным запросам военных. Также они получили от нас 32 специализированных внедорожника и бронированные авто. Мы оказываем постоянную помощь медикаментами (более 30 тыс. единиц), военным снаряжением, инструментами и одеждой (более 34 тыс. единиц). Кроме этого, Фонд обеспечивает военных жильем и воплощает социальные проекты для их семей”, – отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Фонд Вадима Столара не ограничивается помощью военным

Кроме поддержки военных, Фонд реализует ряд социально-гуманитарных инициатив для поддержки украинцев в трудные времена. Среди них масштабный проект “Відновись”, миссия которого – эмоциональное восстановление семей, потерявших одного из родителей, а также тех, кто остался без дома. Курс по изучению современного украинского языка направлен на тех, кто хочет усовершенствовать соловьиный язык и начать свободно говорить на нем. А “Чекапы здоровья”, “Спорт на районе” и “Психологическая поддержка” призваны физически и морально восстановить украинцев.

Кроме того, Фонд Вадима Столара системно помогает медицинским учреждениям страны. Помощь больницам от Фонда была начата еще в 2020 г. – во время пандемии COVID-19, и продолжается во время масштабной войны.

Если вам необходима помощь, вы можете обратиться непосредственно к представителям Фонда в соцсетях, в частности в Facebook: https://www.facebook.com/VadymStolarBF