Вадим Столар: разом з Фондом допомагаємо ЗСУ, і робитимемо це до Перемоги України

Вадим Столар наголошує на важливості об’єднання українців задля Перемоги

“За час масштабного вторгнення рф ми побачили справжню силу українців, переконалися, що наша сила – в єдності та сміливості. Ми навчилися допомагати одне одному, як ніколи раніше піклуватися про тих, хто цього найбільше потребує, та підтримувати наших захисників.

Наш Фонд не став винятком – з перших днів війни ми долучилися до допомоги ЗСУ. Починали з гарячих обідів для тих, хто боронив Київщину. А зараз надаємо великий перелік необхідного захисникам – від спорядження до високотехнологічного обладнання і спецавтівок, які ми спрямовуємо на схід і південь країни.

Приклад українців, мужність наших людей, прагнення до Перемоги надихають весь світ! Зараз важливий спільний вклад і робота всіх політиків та бізнесів заради однієї мети. Разом з Фондом ми підтримуватимемо Збройні Сили України до Перемоги – це наш пріоритет від початку вторгнення”, – заявив Вадим Столар.

Що саме Фонд Вадима Столара передає військовим

Волонтери Фонду розповіли, що саме і в якій кількості закупили та передали військовим за 14 місяців, що минули з масштабної атаки росії на Україну.

“Завдяки підтримці засновника Фонду Вадима Столара нам вдалося реалізувати низку масштабних проєктів. Так, у межах ініціативи “++ для ЗСУ” ми надали захисникам та правоохоронним органам 325 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як квадрокоптери, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери та інші пристрої і амуніцію за безпосередніми запитами військових. Також вони отримали від нас 32 спеціалізовані позашляховики та броньовані авто. Ми надаємо постійну допомогу медикаментами (понад 30 тис. одиниць), військовим спорядженням, інструментами та одягом (понад 34 тис. одиниць). Крім цього, Фонд забезпечує військових житлом та втілює соціальні проєкти для їхніх родин”, – наголосила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Фонд Вадима Столара не обмежується допомогою військовим

Крім підтримки військових, Фонд реалізує низку соціально-гуманітарних ініціатив для підтримки українців у важкі часи. Серед них масштабний проєкт “Відновись”, місія якого – емоційне відновлення родин, які втратили одного з батьків, а також тих, хто лишився без домівки. Курс з вивчення сучасної української мови спрямований на тих, хто хоче вдосконалити солов’їну і почати вільно говорити нею. А “Чекапи здоров'я”, “Спорт на районі” і “Психологічна підтримка” покликані фізично і морально відновити українців.

Крім того, Фонд Вадима Столара системно допомагає медичним закладам країни. Допомога лікарням від Фонду була розпочата ще у 2020 р. – під час пандемії COVID-19, і триває під час масштабної війни.

Якщо вам необхідна допомога, ви можете звернутися безпосередньо до представників Фонду у соцмережах, зокрема у Facebook: https://www.facebook.com/VadymStolarBF