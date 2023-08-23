Вадим Столар: проект по психологической реабилитации "Восстановись" охватил почти тысячу украинцев

Вадим Столар рассказал об особенностях проекта по психологическому восстановлению

“Восстановись" — один из наших крупнейших проектов, который поддерживает семьи, которые потеряли одного из родителей или дом из-за военных действий. Для воплощения программы в жизнь нужно много работать, и наша команда прекрасно с этим справилась, за что я искренне благодарен каждому, — рассказывает Вадим Столар. — Несомненно, помощь тем, кто потерял самое ценное — очень важна. И мы на "Восстановись" стремимся вернуть людям эмоциональный баланс и помочь им если не утолить, то хотя бы облегчить боль. Душевная уравновешенность каждого гражданина — залог здоровья нации в целом, поэтому мы и в дальнейшем будем реализовывать этот проект, потому что уверены в необходимости поддержать как можно больше людей”.

Как отмечает благотворитель, одной из ключевых черт “Восстановись” является его комплексность. Участники здесь с одной стороны погружаются в атмосферу комфорта и безопасности, потому что проект проводится в лучших отелях, расположенных в живописных и безопасных регионах. С другой стороны — семьи, участвующие в программе, получают помощь от специалистов, прошедших специальную подготовку. Поэтому программа является более эффективной.

Как прошел этап “Лето-2023” — рассказывают представители команды Вадима Столара

Волонтер Фонда Наталья Приходько напомнила, что пилотный этап инициативы “Восстановись” состоялся в августе 2022 года, и подчеркнула, что за год проект привлек почти 1000 человек.

“Я лично посетила замечательный город Трускавец, чтобы собственными глазами увидеть реализацию программы "Восстановись“, поскольку это была для нас неизведанная территория — сюда мы пригласили участников впервые. Общаясь с ними, я получила глубокие эмоциональные отзывы. На фоне этого живописного места, взаимодействуя с арттерапевтами и психологами, в течение недели люди чувствовали значительное облегчение”, — добавила она.

Волонтер отметила жизненно важное значение этой работы для команды Вадима Столара, ведь поддержка касается тех, кто из-за войны понес самые болезненные потери.

“Их судьба, несомненно, тяжелая, что побуждает нас к тщательному созданию среды, которая предлагает утешение, способствует психологическому равновесию и улучшает общее эмоциональное состояние. Мое сердце переполняется благодарностью к этим исключительным людям, которые участвуют в нашем проекте, ища вдохновения для дальнейшей жизни в Украине, чтобы способствовать процветанию родного края и лелеять настоящих патриотов, которые будут формировать будущее нации”, — подчеркнула Наталья Приходько.

Вадим Столар: мы будем продолжать прорабатывать направление психологической поддержки людей

Вадим Столар отмечает, что "Восстановись" хоть и является самой масштабной, однако лишь одной из ряда инициатив психоэмоционального направления, которые поддерживает его команда. Их главной целью остается улучшение психологического и эмоционального здоровья людей на фоне войны.

Особо стоит отметить программу “Психологическая поддержка”, которая действует уже более года и рассчитана на различные слои населения. Она предлагает помощь и способствует восстановлению внутреннего равновесия людей в эти сложные времена. Кроме того, универсальность программы, которая охватывает как офлайн, так и онлайн, обеспечивает доступность для всех.

Также недавно Вадим Столар объявил о начале второй грантовой инициативы. Основной фокус этой программы — психоэмоциональное восстановление пострадавших от российского вторжения. Победители конкурса среди общественных организаций, объединений и фондов получат 1 миллион гривен на реализацию проектов, направленных именно на улучшение эмоционального самочувствия не только военнослужащих, а и гражданских, которые имеют посттравматическое стрессовое расстройство и другие психологические проблемы, вызванные боевыми действиями.