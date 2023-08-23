Вадим Столар: проєкт з психологічної реабілітації “Відновись” охопив майже тисячу українців

Вадим Столар розповів про особливості проєкту з психологічного відновлення

“Відновись“ — один з наших найбільших проєктів, який підтримує сім’ї, що втратили одного з батьків чи домівку через воєнні дії. Задля втілення програми у життя потрібно багато працювати, і наша команда чудово з цим впоралась, за що я щиро вдячний кожному, — розповідає Вадим Столар. — Поза сумнівом, допомога тим, хто втратив найцінніше — дуже важлива. І ми на „Відновись“ прагнемо повернути людям емоційний баланс і допомогти їм якщо не втамувати, то хоча б полегшити біль. Душевна врівноваженість кожного громадянина — запорука здоров’я нації загалом, тому ми й надалі реалізовуватимемо цей проєкт, бо впевнені у необхідності підтримати якнайбільше людей!”

Як наголошує благодійник, однією з ключових рис “Відновись” є його комплексність. Учасники тут з одного боку занурюються в атмосферу комфорту та безпеки, бо проєкт проводиться у найкращих готелях, що розташовані в мальовничих та безпечних регіонах. З іншого боку — родини, що беруть участь у програмі, отримують допомогу від спеціалістів, що пройшли спеціальну підготовку. Тому програма є більш ефективною.

Як пройшов етап “Літо-2023” — розповідають представники команди Вадима Столара

Волонтерка Фонду Наталія Приходько нагадала, що пілотний етап ініціативи “Відновись” відбувся у серпні 2022 року, та підкреслила, що за рік проєкт залучив майже 1000 осіб.

“Я особисто відвідала чудове місто Трускавець, щоб на власні очі побачити реалізацію програми „Відновись“, оскільки це була для нас незвідана територія — сюди ми запросили учасників вперше. Спілкуючись з ними, я отримала глибокі емоційні відгуки. На тлі цього мальовничого місця, взаємодіючи з арттерапевтами та психологами, протягом тижня люди відчували значне полегшення”, — додала вона.

Волонтерка наголосила на життєво важливому значенні цієї роботи для команди Вадима Столара, адже підтримка стосується тих, хто через війну зазнав найболючіших втрат.

“Їхня доля, безсумнівно, важка, що спонукає нас до ретельного створення середовища, яке пропонує розраду, сприяє психологічній рівновазі та покращує загальний емоційний стан. Моє серце переповнюється вдячністю до цих виняткових людей, які беруть участь у нашому проєкті, шукаючи натхнення для подальшого життя в Україні, щоб сприяти розквіту рідного краю та плекати справжніх патріотів, які формуватимуть майбутнє нації!” — підкреслила Наталія Приходько.

Вадим Столар: ми продовжуватимемо пропрацьовувати напрям психологічної підтримки людей

Вадим Столар наголошує, що “Відновись” хоч і є наймасштабнішою, проте лише однією з низки ініціатив психоемоційного напряму, які підтримує його команда. Їхньою головною метою залишається покращення психологічного та емоційного здоров’я людей на тлі війни.

Особливо варто відзначити програму “Психологічна підтримка”, яка діє вже понад рік і розрахована на різні верстви населення. Вона пропонує допомогу та сприяє відновленню внутрішньої рівноваги людей у ці складні часи. Крім того, універсальність програми, яка охоплює як офлайн, так і онлайн, забезпечує доступність для всіх.

Також нещодавно Вадим Столар оголосив про початок другої грантової ініціативи. Основний фокус цієї програми — психоемоційне відновлення постраждалих від російського вторгнення. Переможці конкурсу з-поміж громадських організацій, об’єднань та фондів отримають 1 мільйон гривень на реалізацію проєктів, спрямованих саме на покращення емоційного самопочуття не лише військовослужбовців, а й цивільних, які мають посттравматичний стресовий розлад та інші психологічні проблеми, спричинені бойовими діями.