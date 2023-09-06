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Вадим Столар: передали защитникам еще четыре пикапа, потому что в автомобилях на фронте всегда есть потребность

Вадим Столар: передали защитникам еще четыре пикапа, потому что в автомобилях на фронте всегда есть потребность

Киев • УНН

 • 315219 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Народный депутат Вадим Столар уже много лет занимается благотворительной деятельностью, а с началом полномасштабного вторжения россии увеличил ее объемы и сделал помощь защитникам своим приоритетом. Всего за полтора года на поддержку военных и гражданских его БФ потратил 350 миллионов гривен, а на этот раз команда мецената передала четырем военным частям пикапы, говорится в сюжете Новини.LIVE, передает УНН.

Вадим Столар: потребность в автомобилях, желательно высокой проходимости и вместимости, в войсках постоянная

“Одной из главных задач, которую мы с командой ставим перед собой, является помощь военным, – говорит Вадим Столар. – С начала полномасштабного вторжения мы предоставляем защитникам все необходимое – от амуниции и теплой одежды до антидрон-систем, беспилотников, тепловизоров и другого высокотехнологичного снаряжения. И, конечно же, постоянно передаем автомобили, потому что они являются незаменимыми помощниками на фронте, повышая мобильность подразделений, позволяя быстрее маневрировать, оперативно подвозить боеприпасы и, что очень важно, – эвакуировать с поля боя раненых, спасая жизни людей”.

На этот раз, добавляет Вадим Столар, приобрели и передали полноприводные пикапы четырем воинским частям.

“Итак, машины являются важным инструментом этой войны, который существенно помогает защитникам гнать врага с нашей земли. Поэтому и запросы от бойцов на такую технику, желательно высокой проходимости и вместимости, идут постоянно. А мы в свою очередь стараемся как можно быстрее их удовлетворять – и будем делать это до самой Победы Украины!” – уверяет Вадим Столар.

Команда Вадима Столара передала защитникам четыре автомобиля и оборудование по их запросу

“Сегодня мы собрались для того, чтобы в очередной раз передать автомобили на фронт для наших военных. На этот раз закупили и подготовили для защитников пикапы в ответ на их запрос. Они имеют увеличенную вместимость, хорошую проходимость, поэтому всегда пригодятся на передовой. Машины мы передали для четырех воинских частей: А0501, А1376, А1965 и А0593. Кроме этих четырех пикапов мы передаем также старлинки и прибор ночного видения – на них также был запрос от наших военных”, – рассказала Наталья Приходько, волонтер БФ Вадима Столара.

Она также рассказала о подарках, которые волонтерам привезли военные.

“Это фрагмент шахеда, сбитого нашими силами ПВО, а вот фрагмент ракеты, которая его сбила. Они теперь в коллекции нашего Фонда. Хотела бы попутно поблагодарить 301 зенитный ракетный полк за ту работу, которую они выполняют”, – подчеркнула Наталья Приходько.

Всего по состоянию на 6 сентября 2023 года помощь защитникам с начала полномасштабной войны от Вадима Столара и команды составила:

• военное снаряжение, инструменты и одежда – 43 120 единиц;
• высокотехнологичная техника (квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.д.) – 508 единиц;
• специализированные внедорожники, бронеавтомобили, виброкатки и моторные лодки – 51 единица.

Пикапы, которые предоставили Вадим Столар с командой, сразу же отправляются в горячие точки

“Наше подразделение очень благодарно Вадиму Столару и волонтерам за оказанную помощь в виде такой “красавицы”, которая нам пригодится. Сегодня вечером она уже будет работать по назначению, там, на боевой позиции”, – поделился военнослужащий Игорь Шрам, позывной “Депутат”.

Позывной “Цыган”, представитель 36 отдельного батальона морской пехоты, и позывной “Ганц”, представитель роты УБП “Ахиллес” 92 штурмовой бригады, также отметили, что машины будут в работе буквально через несколько дней – на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях соответственно.

“Спасибо Вадиму Столару и его Благотворительному фонду, потому что это случай, когда люди пообещали – люди сделали. Эту войну мы выиграем только так: сказал – сделал, без лишних разговоров и волокиты. Хорошо, что есть такие люди, которые берут и делают – мы за это очень благодарны”, – констатировал военнослужащий Андрей Задорожный.

Украинские Национальные Новости

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