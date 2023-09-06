Вадим Столар: передали захисникам ще чотири пікапи, бо в автівках на фронті завжди є потреба

Вадим Столар: потреба в автівках, бажано високої прохідності та місткості, є у військах постійною

“Одним з найголовніших завдань, яке ми з командою ставимо перед собою, є допомога військовим, – каже Вадим Столар. – З початку повномасштабного вторгнення ми надаємо захисникам все необхідне – від амуніції та теплого одягу до антидрон-систем, безпілотників, тепловізорів та іншого високотехнологічного спорядження. І, звісно ж, постійно передаємо автомобілі, бо вони є незамінними помічниками на фронті, підвищуючи мобільність підрозділів, дозволяючи швидше маневрувати, оперативно підвозити боєприпаси і, що дуже важливо, – евакуювати з поля бою поранених, рятуючи життя людей”.

Цього разу, додає Вадим Столар, придбали та передали повнопривідні пікапи чотирьом військовим частинам.

“Отже, автівки є важливим інструментом цієї війни, який суттєво допомагає захисникам гнати ворога з нашої землі. Тому й запити від бійців на таку техніку, бажано високої прохідності та місткості, йдуть постійно. А ми своєю чергою намагаємось якнайшвидше їх задовольняти – і будемо робити це до самої Перемоги України!” – запевняє Вадим Столар.

Команда Вадима Столара передала захисникам чотири автівки та обладнання за їхнім запитом

“Сьогодні ми зібрались для того, щоб вчергове передати автомобілі на фронт для наших військових. Цього разу закупили та підготували для захисників пікапи у відповідь на їхній запит. Вони мають збільшену місткість, хорошу прохідність, тож завжди в пригоді на передовій. Автівки ми передали для чотирьох військових частин: А0501, А1376, А1965 і А0593. Окрім цих чотирьох пікапів ми передаємо також старлінки та прилад нічного бачення – на них також був запит від наших військових”, – розповіла Наталія Приходько, волонтерка БФ Вадима Столара.

Вона також розповіла про подарунки, які волонтерам привезли військові.

“Це фрагмент шахеда, збитого нашими силами ППО, а ось фрагмент ракети, яка його збила. Вони тепер у колекції нашого Фонду. Хотіла б принагідно подякувати 301 зенітному ракетному полку за ту роботу, яку вони виконують”, – наголосила Наталія Приходько.

Загалом станом на 6 вересня 2023 року допомога захисникам з початку повномасштабної війни від Вадима Столара та команди склала:

• військове спорядження, інструменти та одяг – 43 120 одиниць;

• високотехнологічна техніка (квадрокоптери, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери тощо) – 508 одиниць;

• спеціалізовані позашляховики, бронеавтомобілі, віброкотки та моторні човни – 51 одиниця.

Пікапи, які надали Вадим Столар з командою, одразу ж вирушають у гарячі точки

“Наш підрозділ дуже вдячний Вадиму Столару та волонтерам за надану допомогу у вигляді такої “красуні”, яка нам стане у пригоді. Сьогодні ввечері вона вже буде працювати за призначенням, там, на бойовій позиції”, – поділився військовослужбовець Ігор Шрам, позивний “Депутат”.

Позивний “Циган”, представник 36 окремого батальйону морської піхоти, та позивний “Ганц”, представник роти УБП “Ахіллес” 92 штурмової бригади, також наголосили на тому, що автівки будуть у роботі буквально за кілька днів – на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках відповідно.

“Дякую Вадиму Столару та його Благодійному фонду, бо це випадок, коли люди пообіцяли – люди зробили. Цю війну ми виграємо тільки так: сказав – зробив, без зайвих розмов та тяганини. Добре, що є такі люди, які беруть і роблять – ми за це дуже вдячні”, – констатував військовослужбовець Андрій Задорожний.