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В ВСУ появился единый орган управления медицинским обеспечением по стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 14881 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Согласно общей Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управления медицинским обеспечением, а именно Главное военно-медицинское управление. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины, сообщает УНН.

В ВСУ появился единый орган управления медицинским обеспечением по стандартам НАТО

"Основная цель создания новой структуры - наладить эффективную систему медицинского обеспечения в соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины и стандартам НАТО. Центральное военно-медицинское управление Вооруженных Сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины находится в процессе расформирования. Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения ВСУ, управления медицинской службой Вооруженных Сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины", - сообщили в пресс-службе.

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В Минобороны добавили, что Главное военно-медицинское управление подчиняется министру обороны Украины. По вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных Сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

"Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления назначен начальник медицинской службы Вооруженных Сил Украины полковник медицинской службы Охонько О.В", - резюмировали в Минобороны.

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Напомним, за прошедшие сутки, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не было зафиксировано потерь среди украинских военных.

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