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У ЗСУ з’явився єдиний орган управління медичним забезпеченням по стандартам НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Відповідно до спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України сформовано єдиний орган управління медичним забезпеченням, а саме Головне військово-медичне управління. Про це з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України, повідомляє УНН.

У ЗСУ з’явився єдиний орган управління медичним забезпеченням по стандартам НАТО

"Основна мета створення нової структури — налагодити ефективну систему медичного забезпечення у відповідності до потреб Збройних Сил України та стандартів НАТО. Центральне військово-медичне управління Збройних Сил України розформовано, а Військово-медичний департамент Міністерства оборони України перебуває у процесі розформування. Головне військово-медичне управління є органом військового управління, який призначений для організації медичного забезпечення ЗСУ, управління медичною службою Збройних Сил, участі у забезпеченні реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я військовослужбовців, членів їх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, визначених законодавством України", - повідомили в прес-службі.

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В Міноборони додали, що Головне військово-медичне управління підпорядковується міністру оборони України. З питань планування, застосування, управління силами і засобами медичної служби Збройних Сил та їх підготовки Головне управління підпорядковується начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України.

"Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Головного військово-медичного управління призначено начальника медичної служби Збройних Сил України полковника медичної служби Охонька О.В", - резюмували в Міноборони.

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 січня, в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) не було зафіксовано втрат серед українських військових.

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