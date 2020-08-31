В зоне ООС усиливают меры по профилактике распространения COVID-19 - штаб

“В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 года усиливаются меры по профилактике распространения инфекции”, — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения ООС для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС. “Продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины”, — добавили в штабе.

В отношении военнослужащих ООС — будет ужесточены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мероприятий карантина, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

“На местах несения службы, контрольно-пропускных пунктах, объектах жизнедеятельности личного состава — обязательное проведение ежедневной профилактической дезинфекции. А также, обязательное использование личным составом средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдение социальной дистанции”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 121 215 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2557 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.