В зоні ООС посилюють заходи з профілактики поширення COVID-19 - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил посилюються заходи з профілактики розповсюдження COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
“У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов’язаної з поширенням COVID-19, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил від 31.08.2020. № 4664 з 1 вересня 2020 року посилюються заходи з профілактики розповсюдження інфекції”, — йдеться у повідомленні штабу.
Зазначається, що з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення ООС для громадян, які не мають відповідних документів, що визначені в районі проведення ООС. “Продовжиться контроль перевізників та цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених Урядом України”, — додали у штабі.
Стосовно військовослужбовців ООС — буде посилено вимоги за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням.
“На місцях несення служби, контрольно-перепускних пунктах, об’єктах життєдіяльності особового складу — обов’язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А також, обов’язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту (масок) та дотримання соціальної дистанції”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 121 215 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 557 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.