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В зоне ООС мужчина пытался незаконно провезти 23 бутылки алкоголя

В зоне ООС мужчина пытался незаконно провезти 23 бутылки алкоголя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Мужчина пытался из временно оккупированого Донецка незаконно перевести 23 бутылки алкоголя в Мариуполь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

"14 декабря 2019 года, на КПВВ "Гнутово", силами и средствами Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, в ходе отработки полученной информации обнаружен факт нарушения требований порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и из них", - говорится в сообщении.

В частности, в автомобиле марки "ГАЗ-2410", под управлением жителя города Донецка, во время детального осмотра транспортного средства обнаружено, с сокрытием в его конструктивных особенностях, 23 стеклянные бутылки алкогольных напитков объемом 1 литр каждая. На емкостях - полоски бумаги похожи на марки акцизного налога.

По данному факту в отношении вышеуказанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП. Вышеупомянутые товарно-материальные ценности (алкогольные напитки) на сумму 21 580 гривен изъяты и переданы в комнату хранения вещественных доказательств до вынесения соответствующего правового решения.

Напомним, в Хмельницкой области сообщили о подозрении трем членам организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированный алкоголь.

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