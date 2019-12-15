В зоне ООС мужчина пытался незаконно провезти 23 бутылки алкоголя

"14 декабря 2019 года, на КПВВ "Гнутово", силами и средствами Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, в ходе отработки полученной информации обнаружен факт нарушения требований порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и из них", - говорится в сообщении.

В частности, в автомобиле марки "ГАЗ-2410", под управлением жителя города Донецка, во время детального осмотра транспортного средства обнаружено, с сокрытием в его конструктивных особенностях, 23 стеклянные бутылки алкогольных напитков объемом 1 литр каждая. На емкостях - полоски бумаги похожи на марки акцизного налога.

По данному факту в отношении вышеуказанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП. Вышеупомянутые товарно-материальные ценности (алкогольные напитки) на сумму 21 580 гривен изъяты и переданы в комнату хранения вещественных доказательств до вынесения соответствующего правового решения.

Напомним, в Хмельницкой области сообщили о подозрении трем членам организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированный алкоголь.