В зоні ООС чоловік намагався незаконно провезти 23 пляшки алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Чоловік намагався з тимчасово окупованого Донецька незаконно перевести 23 пляшки алкоголю до Маріуполя. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
"14 грудня 2019 року, на КПВВ "Гнутове", силами і засобами Державної фіскальної служби України, які включені до складу Об’єднаних сил, в ході відпрацювання отриманої інформації виявлено факт порушення вимог порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганський областях та з них", - сказано у повідомленні.
Зокрема, у автомобілі марки "ГАЗ-2410", пiд керуванням жителя міста Донецька, під час детального огляду транспортного засобу виявлено, з приховуванням в його конструктивних особливостях, 23 скляні пляшки алкогольних напоїв об’ємом 1 літр кожна. На ємностях - смужки паперу схожі на марки акцизного податку.
За даним фактом, відносно вищевказаного громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 204-3 КУпАП. Вищезазначені товарно-матеріальні цінності (алкогольні напої) на суму 21,58 тисяч гривень вилучені та передані до кімнати зберігання речових доказів до винесення відповідного правового рішення.
Нагадаємо, на Хмельниччині повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та реалізовували фальсифікований алкоголь.