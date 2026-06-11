В Зимбабве в результате пожара в микроавтобусе погибли семеро школьников
Киев • УНН
В городе Гверу из-за пожара в микроавтобусе погибли семеро детей. Предварительно причиной трагедии стало повреждение газового баллона в салоне авто.
Семь детей погибли в результате возгорания микроавтобуса, перевозившего школьников в городе Гверу в центральной части Зимбабве. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.
Детали
По данным правоохранителей, в транспортном средстве на момент пожара находились 24 ребенка. Причины инцидента сейчас устанавливаются, однако предварительно следователи считают, что возгорание могло быть вызвано повреждением газового баллона, который перевозился в салоне.
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Полиция пока не обнародовала точное количество пострадавших. Местные СМИ сообщают, что водитель и кондуктор госпитализированы, а все погибшие были учениками.
Проблема безопасности школьных перевозок
Трагедия снова привлекла внимание к проблеме безопасности школьного транспорта в Зимбабве, где для перевозки детей часто используют частные микроавтобусы и нерегулируемые такси.
Ранее, в феврале, один из министров страны сообщал об остановке микроавтобуса, который перевозил 42 школьника, хотя официально транспортное средство было рассчитано только на 15 пассажиров.
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