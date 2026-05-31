В Турции сгорел пассажирский автобус, погибли восемь человек, среди них младенец
Киев • УНН
В провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и полностью сгорел. В результате аварии погибли восемь человек, еще 33 человека получили травмы.
На западе Турции в результате аварии пассажирского автобуса погибли по меньшей мере восемь человек, среди которых девятимесячный ребенок. Еще около 33 человек получили травмы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Авария произошла около 01:40 по местному времени в провинции Денизли. Автобус туристической компании Pamukkale, следовавший из Измира в курортный город Анталья, врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся. В салоне находились 38 пассажиров и трое членов экипажа.
Среди погибших — 50-летний водитель автобуса и отец младенца. На обнародованных после аварии фото виден полностью выгоревший корпус транспортного средства на обочине автострады.
Праздничные поездки традиционно увеличивают риск ДТП
По данным местных СМИ, трагедия произошла в последний день мусульманского праздника Ид аль-Адха. В этот период в Турции традиционно значительно возрастает интенсивность дорожного движения из-за массовых поездок граждан к родственникам и местам отдыха.
Причины аварии на данный момент устанавливают правоохранители. Обстоятельства инцидента и техническое состояние автобуса расследуются.
