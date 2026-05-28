В Китае 13 человек погибли в ДТП из-за переполненного девятиместного автобуса
Киев • УНН
В провинции Хэнань девятиместный автобус с 16 пассажирами врезался в грузовик. В результате столкновения погибли 13 человек, на месте работают следователи.
В центральном Китае в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 13 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал CCTV, пишет УНН.
Детали
Авария произошла рано утром в четверг на трассе G40 в провинции Хэнань. Автобус SAIC MAXUS, рассчитанный на девять мест, перевозил 16 пассажиров и врезался в полуприцеп, который двигался впереди.
По данным китайских СМИ, столкновение произошло около 02:40 по местному времени. На данный момент власти не раскрывают детальных причин аварии, однако подтверждают гибель 13 человек. На месте работают дорожные службы и следователи.
В Reuters отмечают, что трагедия снова привлекла внимание к проблемам безопасности пассажирских перевозок и контроля за техническим состоянием транспорта в Китае.
