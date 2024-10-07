В Житомире у врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации, нашли более 4,4 миллиона гривен

В Житомире в ходе расследования деятельности группы медиков, которые помогали военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности, во время обысков у одной из врачей правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен. По данным полиции, врач выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Все документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Поэтому правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства женщины. В результате изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним

В августе полицейские разоблачили медсестру одного из медучреждений Житомира во взяточничестве, связанном с установлением групп инвалидности для военнослужащих и военнообязанных. Тогда ее задержали в центре города во время получения части "благодарности".

На Харьковщине разоблачили должностных лиц МСЭК, которые заработали на уклонистах более полумиллиона долларов