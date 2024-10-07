В Житомирі у лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації, знайшли понад 4,4 мільйона гривень
Київ • УНН
Поліція вилучила у лікарки в Житомирі понад 4,4 млн грн під час розслідування схеми ухилення від мобілізації. Жінка видавала підроблені висновки МРТ для отримання фіктивних груп інвалідності.
У Житомирі в ході розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності, під час обшуків у однієї з лікарок правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень. За даними поліції, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.
Тож правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.
Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо
У серпні поліцейські викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини "подяки".
На Харківщині викрили посадовців МСЕК, які заробили на ухилянтах понад пів мільйона доларів04.10.24, 13:37 • 13750 переглядiв