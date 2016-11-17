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15 марта, 19:03 • 111087 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154845 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130452 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108730 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103502 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100117 просмотра

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В Женеве за $ 17,1 млн продали редкий голубой бриллиант

В Женеве за $ 17,1 млн продали редкий голубой бриллиант

Киев • УНН

 • 8177 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Редкий небесно-голубой бриллиант весом в 8,01 карата был продан на аукционе в Женеве за $ 17,1 млн, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По данным аукционного дома sotheby's, за пять лет он стал дороже на 33,6%, еще в 2012 году на торгах за этот редкий камень было заплачено $ 12,8 млн.

Бриллиант в форме квадрата, встроенный в кольцо ювелирного дома Cartier, до аукциона оценивался в $15-25 млн. Ему не удалось побить рекорд, установленный на торгах sotheby's в ноябре прошлого года, когда камень "Голубая луна Жозефины" весом в 12,03 карата был продан за $48,5 млн. Пока прошлогодний рекордсмен остается единственным в мире бриллиантом, за каждый карат которого было уплачено более $4 млн.

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