В Женеве за $ 17,1 млн продали редкий голубой бриллиант

По данным аукционного дома sotheby's, за пять лет он стал дороже на 33,6%, еще в 2012 году на торгах за этот редкий камень было заплачено $ 12,8 млн.

Бриллиант в форме квадрата, встроенный в кольцо ювелирного дома Cartier, до аукциона оценивался в $15-25 млн. Ему не удалось побить рекорд, установленный на торгах sotheby's в ноябре прошлого года, когда камень "Голубая луна Жозефины" весом в 12,03 карата был продан за $48,5 млн. Пока прошлогодний рекордсмен остается единственным в мире бриллиантом, за каждый карат которого было уплачено более $4 млн.