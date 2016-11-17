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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В Женеві за $17,1 млн продали рідкісний блакитний діамант

В Женеві за $17,1 млн продали рідкісний блакитний діамант

Київ • УНН

 • 8177 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рідкісний небесно-блакитний діамант вагою в 8,01 карата був проданий на аукціоні в Женеві за $17,1 млн., передає УНН з посиланням на ТАСС.

За даними аукціонного дому sotheby's, за п'ять років він став дорожчим на 33,6%, Ще у 2012 році на торгах за цей рідкісний камінь було заплачено $12,8 млн.

Діамант у формі квадрата, вмонтований в кільце ювелірного дому Cartier, до аукціону оцінювався в $15-25 млн. Йому не вдалося побити рекорд, встановлений на торгах sotheby's в листопаді минулого року, коли камінь "Блакитний місяць Жозефіни" вагою в 12,03 карата був проданий за $48,5 млн. Поки торішній рекордсмен залишається єдиним у світі діамантом, за кожен карат якого було сплачено понад $4 млн.

Українські Національні Новини

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