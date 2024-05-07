В Запорожской области российские оккупанты 291 раз обстреляли 8 населенных пунктов

За последние сутки захватчики 291 раз ударили по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В рамках агрессии было зафиксировано 102 атаки беспилотных летательных аппаратов различной модификации на Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, и Новоандреевку. Кроме того, 5 обстрелов ракетных систем залпового огня накрыли Малую Токмачку и Роботино. Еще 184 артиллерийских удара были направлены на территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

За сутки было зарегистрировано 10 случаев разрушения жилья. К счастью, без жертв среди мирных жителей.

За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв