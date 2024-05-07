У Запорізькій області російські окупанти 291 раз обстріляли 8 населених пунктів
Київ • УНН
За минулу добу противник 291 раз обстріляв 8 населених пунктів Запорізької області. На щастя, жертв серед мирного населення немає.
За останню добу загарбники 291 раз вдарили по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У рамках агресії було зафіксовано 102 атаки безпілотних літальних апаратів різної модифікації на Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, та Новоандріївку. Крім того, 5 обстрілів ракетних систем залпового вогню накрили Малу Токмачку та Роботине. Ще 184 артилерійські удари були спрямовані на території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
За добу було зареєстровано 10 випадків руйнування житла. На щастя, без жертв серед мирних жителів.
За добу рф 402 рази вдарила по Запорізькій області: без жертв06.05.24, 07:25 • 22449 переглядiв