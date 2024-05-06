За добу рф 402 рази вдарила по Запорізькій області: без жертв
Київ • УНН
За минулу добу ворог здійснив 402 обстріли 11 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли.
Протягом минулої доби ворог здійснив 402 атаки на Запорізьку область. Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У Запорізькій області впродовж останньої доби окупаційні сили вдарили по 11 населеним пунктам 402 рази.
Відтак, один із авіаційних ударів був зафіксований в Малій Токмачці.
Крім того, 179 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій атакували Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, П’ятихатки та Степове.
Також зафіксовано 9 обстрілів ракетно-артилерійських комплексів, яких спрямовували на Малу Токмачку, Левадне та Роботине.
Врешті-решт, 213 артилерійських обстрілів було завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новодарівки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.
Додамо
На щастя, повідомлень про руйнування або постраждалих мирних мешканців не надходило.
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