За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За прошедшие сутки враг совершил 402 атаки на Запорожскую область. Отмечается, что под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области в течение последних суток оккупационные силы ударили по 11 населенным пунктам 402 раза.

Следовательно, один из авиационных ударов был зафиксирован в Малой Токмачке.

Кроме того, 179 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Пятихатки и Степное.

Также зафиксировано 9 обстрелов ракетно-артиллерийских комплексов, которых направляли на Малую Токмачку, Левадное и Роботино.

В конце концов, 213 артиллерийских обстрелов было нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новодаровки, Роботино, Левадного, Вербового и Малиновки.

Добавим

К счастью, сообщений о разрушениях или пострадавших мирных жителей не поступало.

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