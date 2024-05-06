За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  201849 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  197933 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  199777 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  171005 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112884 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128633 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126428 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119760 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115442 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102243 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За минувшие сутки враг совершил 402 обстрела 11 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

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За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

За минувшие сутки оккупанты трижды атаковали Николаевскую область, используя беспилотник-камикадзе и артиллерию, но обошлось без жертв.

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За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

В ночь на 6 мая украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 из 13 российских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Сумской области.

Война •   •  7696 просмотра
ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии

Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было учреждено указом президента в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.

Общество •   •  8504 просмотра
Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

Около 10 000 человек вышли на митинг во втором по величине городе Венгрии, чтобы поддержать нового кандидата Петера Мадьяра, который обещает бороться с коррупцией и улучшить качество жизни, критикуя премьер-министра Орбана за то, что он управляет "мафиозным государством" и использует пропаганду.

Общество •   •  10542 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку

Чешское правительство решило отозвать своего посла в рф Витезслава Пивонку, чья миссия заканчивается в конце мая.

политика •   •  10166 просмотра
Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

Сегодня, шестого мая, все, кто не считают чрезмерные ограничения в питании полезным способом похудения и поддержания своей физической формы, могут присоединиться к Международному дню без диет. Событие в 1992 году году основала британка Мэри Эванс Янг

УНН Lite •   •  11466 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российские тактические самолеты запустили управляемые авиационные бомбы в Херсонской области.

Война •   •  10704 просмотра
российские авиаудары управляемыми бомбами нацелены на Херсонскую область

Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря

В акватории Азовского моря наблюдается активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.

Война •   •  10511 просмотра
Враг атакует: активность тактической авиации противника в акватории Азовского моря

Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики

Хосе Рауль Мулино победил на президентских выборах в Панаме, пообещав экономические реформы, проекты общественных работ и меры для решения проблем миграции и преступности.

политика •   •  11116 просмотра
Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики