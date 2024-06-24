87-летняя женщина была ранена осколками в ноги, когда вражеские войска обстреляли село Верхняя Терса в Запорожской области, повредив дома мирных жителей.
В Запорожской области в результате вражеской атаки была ранена 87-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, оккупанты обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области. В результате данной атаки были повреждены дома мирных людей.
Кроме того, под вражеский огонь попала 87-летняя жительница села, которая возилась во дворе собственного дома.
Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу.
Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия21 июня 2024, 11:46 • 26739 просмотров