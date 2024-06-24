В Запорожской области в результате вражеской атаки была ранена 87-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области. В результате данной атаки были повреждены дома мирных людей.

Кроме того, под вражеский огонь попала 87-летняя жительница села, которая возилась во дворе собственного дома.

Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу.

Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия