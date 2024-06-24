У Запорізькій області окупанти поранили 87-річну жінку
Київ • УНН
87-річна жінка була поранена осколками в ноги, коли ворожі війська обстріляли село Верхня Терса в Запорізькій області, пошкодивши будинки мирних жителів.
У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки було поранено 87-річну жінку. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, окупанти обстріляли село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Унаслідок даної атаки було пошкоджено оселі мирних людей.
Крім того, під ворожий вогонь потрапила 87-річна мешканка села, яка поралася на подвірʼї власного будинку.
Жінку з осколковим пораненням ніг доставили до лікарні.
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