В Запорожье задержали мужчину, который убил горожанина и закопал тело в трехметровой яме

Жителя областного центра, пропавшего без вести накануне вечером, к утру правоохранители разыскали со следами насильственной смерти. Оперативники, кинологи и следственно-оперативная группа быстро вышли на след подозреваемого в убийстве и воссоздали обстоятельства преступления. Сейчас фигурант находится под стражей. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

26 мая в 22:45 в отдел № 3 Запорожского районного управления полиции обратилась женщина с сообщением об исчезновении своего 60-летнего родственника - говорится в сообщении.

Во время осмотра домовладения пропавшего правоохранители обнаружили следы крови на земле. Тогда к работе привлекли кинологический расчет.

Пес Пиксель вывел полицейских к свежезасыпанной яме. Раскопав ее, правоохранители обнаружили тело разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти.

В то же время оперативники отработали круг лиц, с которыми в последнее время контактировал погибший. В поле зрения попал 47-летний квартирант мужчины, который задолжал ему деньги за аренду жилья.

Установлено, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого квартирант забил хозяина до смерти и, чтобы скрыть преступление, закопал тело в глубокой яме на территории домовладения.

Фигурант задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

