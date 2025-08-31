В Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали 34 человека, среди них трое детей - ОВА

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 18563 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 47075 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 71683 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 87379 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 104237 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251482 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109964 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84896 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98962 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 318596 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
36%
746мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 12660 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 10535 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 11312 просмотра
Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США31 августа, 01:43 • 4886 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 7744 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 11192 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 8616 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 94264 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 223568 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 226213 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 318594 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 267469 просмотра
Актуальные люди
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 106314 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 239186 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 262606 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 259787 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239914 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали 34 человека, среди них трое детей - ОВА

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Запорожье 30 августа 34 человека, среди них трое детей, пострадали от вражеского обстрела. Также возникли перебои с электро- и газоснабжением, один человек погиб.

В Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали 34 человека, среди них трое детей - ОВА

В Запорожье в результате вражеского обстрела 30 августа пострадали 34 человека, среди них трое детей. Также возникли перебои с электро- и газоснабжением, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

В Запорожье в ночь на 30 августа враг ранил по меньшей мере 34 человека. К сожалению, один человек погиб. Среди раненых было также трое детей. Это мальчики 9-ти и 10-ти лет, а также девочка 16 лет

- отметил Федоров.

По словам Федорова, сейчас в больнице находятся восемь человек, среди них два человека находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести находятся двое детей.

Сейчас в больнице продолжают находиться восемь человек. Среди них 61-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Также в состоянии средней тяжести находятся двое детей, которым наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Стоит акцентировать внимание, что это не все наши жители, которые находятся в больницах после массированных вражеских обстрелов. Всего в больницах городского и областного подчинения находится 45 человек. Это те, кто был ранен после массированных вражеских обстрелов

- подчеркнул Федоров.

По словам Федорова, некоторое время у 25 тысяч абонентов отсутствовал свет, однако сейчас эта проблема решена. Также 108 абонентов остаются без газоснабжения.

После обстрела были повреждены линии электропередач и газоснабжения. На пиковом отключении без света было 25 тысяч абонентов. Ближе к ночи все 25 тысяч абонентов были запитаны и свет был подан. Что касается газа, то продолжают быть отключенными 108 абонентов. Это в основном дома вокруг эпицентра взрыва. Все службы работают, в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено

- добавил глава ОВА.

Дополнение

В результате массированных ударов российских войск по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще 37 получили ранения. В течение суток враг совершил почти 400 атак по 16 населенным пунктам области.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Запорожье