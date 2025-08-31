В Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали 34 человека, среди них трое детей - ОВА

В Запорожье в результате вражеского обстрела 30 августа пострадали 34 человека, среди них трое детей. Также возникли перебои с электро- и газоснабжением, заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

В Запорожье в ночь на 30 августа враг ранил по меньшей мере 34 человека. К сожалению, один человек погиб. Среди раненых было также трое детей. Это мальчики 9-ти и 10-ти лет, а также девочка 16 лет

По словам Федорова, сейчас в больнице находятся восемь человек, среди них два человека находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести находятся двое детей.

Сейчас в больнице продолжают находиться восемь человек. Среди них 61-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Также в состоянии средней тяжести находятся двое детей, которым наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Стоит акцентировать внимание, что это не все наши жители, которые находятся в больницах после массированных вражеских обстрелов. Всего в больницах городского и областного подчинения находится 45 человек. Это те, кто был ранен после массированных вражеских обстрелов

По словам Федорова, некоторое время у 25 тысяч абонентов отсутствовал свет, однако сейчас эта проблема решена. Также 108 абонентов остаются без газоснабжения.

После обстрела были повреждены линии электропередач и газоснабжения. На пиковом отключении без света было 25 тысяч абонентов. Ближе к ночи все 25 тысяч абонентов были запитаны и свет был подан. Что касается газа, то продолжают быть отключенными 108 абонентов. Это в основном дома вокруг эпицентра взрыва. Все службы работают, в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено