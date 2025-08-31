В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало 34 людини, серед них троє дітей - ОВА

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 18570 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 47087 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 71692 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 87390 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 104244 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251483 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109965 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84896 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98965 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 318604 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
36%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 12660 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 10535 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 11312 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 4886 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 7744 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 11192 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 8616 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 94268 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 223573 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 226218 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 318604 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 267477 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106316 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239188 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 262608 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259789 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239915 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало 34 людини, серед них троє дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Запоріжжі 30 серпня 34 людини, серед них троє дітей, постраждали від ворожого обстрілу. Також виникли перебої з електро- та газопостачанням, одна людина загинула.

В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало 34 людини, серед них троє дітей - ОВА

В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу 30 серпня постраждало 34 людини, серед них троє дітей. Також виникли перебої з електро- і газопостачанням, заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

В Запоріжжі в ніч на 30 серпня ворог поранив щонайменше 34 людини. На жаль одна людина загинула. Серед поранених було також три дитини. Це хлопчики 9-ти і 10-ти років, а також дівчинка 16 років

- зазначив Федоров.

За словами Федорова наразі в лікарні перебуває вісім людей, серед них дві лдини перебувають у важкому стані. У стані середньої важкості знаходяться дві дитини.

Наразі в лікарні продовжують перебувати вісім людей. Серед них 61-річний чоловік та 47-річна жінка, які наразі перебувають у важкому стані. Також у стані середньої важкості перебувають дві дитини, яким наші лікарі надають всю необхідну медичну допомогу. Варто акцентувати увагу, що це не всі наші мешканці, які перебувають у лікарнях після масованих ворожих обстрілів. Загалом у лікарнях міського та обласного підпорядкування перебуває 45 людей. Це ті, що були поранені після масованих ворожих обстрілів

- підкреслив Федоров.

За словами Федорова що деякий час у 25 тисяч абонентів було відсутнє світло, проте зараз ця проблема вирішена. Також 108 абонентів лишаються без газопостачання.

Після обстрілу було пошкоджено лінію електропередач і газопостачання. На піковому відключенні без світла було 25 тисяч абонентів. Ближче до ночі всі 25 тисяч абонентів були заживлені і світло було подане. Щодо газу, то продовжують бути відключеними 108 абонентів. Це здебільшого будинки навколо епіцентру вибуху. Всі служби працюють, найближчим часом газопостачання буде відновлено

- додав очільник ОВА.

Доповнення

Внаслідок масованих ударів російських військ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще 37 отримали поранення. Протягом доби ворог здійснив майже 400 атак по 16 населених пунктах області.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя