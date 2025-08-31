В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало 34 людини, серед них троє дітей - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі 30 серпня 34 людини, серед них троє дітей, постраждали від ворожого обстрілу. Також виникли перебої з електро- та газопостачанням, одна людина загинула.
заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
В Запоріжжі в ніч на 30 серпня ворог поранив щонайменше 34 людини. На жаль одна людина загинула. Серед поранених було також три дитини. Це хлопчики 9-ти і 10-ти років, а також дівчинка 16 років
За словами Федорова наразі в лікарні перебуває вісім людей, серед них дві лдини перебувають у важкому стані. У стані середньої важкості знаходяться дві дитини.
Наразі в лікарні продовжують перебувати вісім людей. Серед них 61-річний чоловік та 47-річна жінка, які наразі перебувають у важкому стані. Також у стані середньої важкості перебувають дві дитини, яким наші лікарі надають всю необхідну медичну допомогу. Варто акцентувати увагу, що це не всі наші мешканці, які перебувають у лікарнях після масованих ворожих обстрілів. Загалом у лікарнях міського та обласного підпорядкування перебуває 45 людей. Це ті, що були поранені після масованих ворожих обстрілів
За словами Федорова що деякий час у 25 тисяч абонентів було відсутнє світло, проте зараз ця проблема вирішена. Також 108 абонентів лишаються без газопостачання.
Після обстрілу було пошкоджено лінію електропередач і газопостачання. На піковому відключенні без світла було 25 тисяч абонентів. Ближче до ночі всі 25 тисяч абонентів були заживлені і світло було подане. Щодо газу, то продовжують бути відключеними 108 абонентів. Це здебільшого будинки навколо епіцентру вибуху. Всі служби працюють, найближчим часом газопостачання буде відновлено
Внаслідок масованих ударів російських військ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще 37 отримали поранення. Протягом доби ворог здійснив майже 400 атак по 16 населених пунктах області.