В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало 34 людини, серед них троє дітей - ОВА

В Запоріжжі в ніч на 30 серпня ворог поранив щонайменше 34 людини. На жаль одна людина загинула. Серед поранених було також три дитини. Це хлопчики 9-ти і 10-ти років, а також дівчинка 16 років

Наразі в лікарні продовжують перебувати вісім людей. Серед них 61-річний чоловік та 47-річна жінка, які наразі перебувають у важкому стані. Також у стані середньої важкості перебувають дві дитини, яким наші лікарі надають всю необхідну медичну допомогу. Варто акцентувати увагу, що це не всі наші мешканці, які перебувають у лікарнях після масованих ворожих обстрілів. Загалом у лікарнях міського та обласного підпорядкування перебуває 45 людей. Це ті, що були поранені після масованих ворожих обстрілів

Після обстрілу було пошкоджено лінію електропередач і газопостачання. На піковому відключенні без світла було 25 тисяч абонентів. Ближче до ночі всі 25 тисяч абонентів були заживлені і світло було подане. Щодо газу, то продовжують бути відключеними 108 абонентів. Це здебільшого будинки навколо епіцентру вибуху. Всі служби працюють, найближчим часом газопостачання буде відновлено