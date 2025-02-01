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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье после массированной атаки вернули свет, показали последствия

Киев  •  УНН

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После массированной атаки российских дронов в Запорожье восстановили электроснабжение для всех абонентов. В результате обстрела повреждены учебное заведение, частные гаражи и автомойка.

В Запорожье после ночной массированной вражеской воздушной атаки 01 февраля энергетики восстановили электропитание. В городе в результате российского обстрела пострадавших нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали 

В субботу, 01 февраля, в 04:56 глава Запорожской областной военной администрации в своем Telegram-канале написал, что энергоснабжение восстановили.

Энергоснабжение восстановлено. Спасибо нашим энергетикам

- говорится в заметке Ивана Федорова.

Местные власти сообщили, что во время атаки пострадали и автомойка и частные гаражи. Произошло несколько пожаров. Спасатели их уже потушили. Также в результате удара изуродованы учебное заведение, дома и машины.

Глава Запорожской ОГА в соцсетях показал фото последствий вражеской атаки на город.

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По словам Ивана Федорова, армия рф направила на Запорожье этой ночью 18 шахедов.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним

российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. Он сообщил, что в результате атаки обесточены более 400 абонентов, есть разрушения.

Атака на Одессу: в центре пострадала элитная гостиница "Бристоль"31.01.25, 19:28 • 50174 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
zaporozheЗапорожье

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