В Запорожье после массированной атаки вернули свет, показали последствия
Киев • УНН
После массированной атаки российских дронов в Запорожье восстановили электроснабжение для всех абонентов. В результате обстрела повреждены учебное заведение, частные гаражи и автомойка.
В Запорожье после ночной массированной вражеской воздушной атаки 01 февраля энергетики восстановили электропитание. В городе в результате российского обстрела пострадавших нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
В субботу, 01 февраля, в 04:56 глава Запорожской областной военной администрации в своем Telegram-канале написал, что энергоснабжение восстановили.
Энергоснабжение восстановлено. Спасибо нашим энергетикам
Местные власти сообщили, что во время атаки пострадали и автомойка и частные гаражи. Произошло несколько пожаров. Спасатели их уже потушили. Также в результате удара изуродованы учебное заведение, дома и машины.
Глава Запорожской ОГА в соцсетях показал фото последствий вражеской атаки на город.
По словам Ивана Федорова, армия рф направила на Запорожье этой ночью 18 шахедов.
Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним
российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. Он сообщил, что в результате атаки обесточены более 400 абонентов, есть разрушения.
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