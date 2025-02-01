У Запоріжжі після масованої атаки повернули світло, показали наслідки

У Запоріжжі після нічної масованої ворожої повітряної атаки 01 лютого енергетики відновили електроживлення. У місті внаслідок російського обстрілу постраждалих немає. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

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В суботу, 01 лютого, в 04:56 очільник Запорізької обласної військової адміністрації в своєму Telegram-каналі написав, що енергопостачання відновили.

Енергопостачання відновлено. Дякую нашим енергетикам - йдеться у дописі Івана Федорова.

Місцева влада повідомила, що під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі. Сталося кілька пожеж. Рятувальники їх уже загасили. Також внаслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та автівки.

Очільник Запорізької ОВА в соцмережах показав фото наслідків ворожої атаки на місто.

За словами Івана Федорова, армія рф скерувала на Запоріжжя цієї ночі 18 шахедів.

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. Він повідомив, що внаслідок атаки знеструмлені понад 400 абонентів, є руйнування.

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