В Запорожье из-за ночной атаки РФ ранены две женщины, повреждены многоэтажки

В результате ночной российской атаки на Запорожье ранения получили две женщины. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя жительницы города. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Наибольшим разрушениям подвергся Александровский район областного центра. В результате удара повреждены четыре многоквартирных дома, где выбиты окна и изуродованы балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения.

Из-за атаки один из подъездов жилого дома временно остался без газоснабжения. На месте работают экстренные и коммунальные службы, которые обследуют территорию, фиксируют последствия обстрела и закрывают выбитые окна листами OSB.

