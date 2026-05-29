В Запорожье из-за ночной атаки РФ ранены две женщины, повреждены многоэтажки
Киев • УНН
Из-за ночной атаки РФ в Запорожье ранены две женщины. В Александровском районе повреждены четыре многоэтажки и нежилые помещения.
В результате ночной российской атаки на Запорожье ранения получили две женщины. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, осколочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя жительницы города. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Наибольшим разрушениям подвергся Александровский район областного центра. В результате удара повреждены четыре многоквартирных дома, где выбиты окна и изуродованы балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения.
Из-за атаки один из подъездов жилого дома временно остался без газоснабжения. На месте работают экстренные и коммунальные службы, которые обследуют территорию, фиксируют последствия обстрела и закрывают выбитые окна листами OSB.
россия атаковала Украину "Кинжалом", обезврежено 138 из 147 дронов28.05.26, 08:34 • 3924 просмотра