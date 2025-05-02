В Запорожье 6 человек в больнице, двое в тяжелом состоянии после атаки рф

В Запорожье возросло количество пострадавших от атаки рф до 30 человек, 6 остаются в больнице, двое в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Двое в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. В больницу областного центра продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье - сообщил Федоров.

По его словам, 24 человека после получения медицинской помощи будут лечиться дома. Шесть - остаются в больнице под наблюдением медиков. Двое - мужчина и женщина - в тяжелом состоянии.

По данным ГСЧС, в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы.

"По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов дома 3 человека. Предварительная информация о гибели одного человека опровергнута: мужчина пришел в себя. Количество пострадавших уточняется", - сообщали в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 22 людям, из них 2 детям.