У Запоріжжі 6 людей у лікарні, двоє у тяжкому стані після атаки рф

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від атаки рф до 30 осіб, 6 залишаються в лікарні, двоє у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Двоє у тяжкому стані, ще четверо - в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - повідомив Федоров.

З його слів, 24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома. Шість - залишаються у лікарні під наглядом медиків. Двоє - чоловік та жінка - у тяжкому стані.

За даними ДСНС, наразі у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи.

"Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини. Попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється", - повідомляли у ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них 2 дітей.