У Запоріжжі 6 людей у лікарні, двоє у тяжкому стані після атаки рф
Київ • УНН
У Запоріжжі зросла кількість травмованих до 29 осіб, 6 залишаються в лікарні, двоє у тяжкому стані. Рятувальники завершили роботи, деблокувавши 3 людей.
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від атаки рф до 30 осіб, 6 залишаються в лікарні, двоє у тяжкому стані, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Двоє у тяжкому стані, ще четверо - в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
З його слів, 24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома. Шість - залишаються у лікарні під наглядом медиків. Двоє - чоловік та жінка - у тяжкому стані.
За даними ДСНС, наразі у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи.
"Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини. Попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється", - повідомляли у ДСНС.
Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них 2 дітей.