В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации
Киев • УНН
Олег Носенко, председатель оккупационного городского совета Мариуполя, попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Украинские партизаны атаковали коллаборанта по улице Спортивной.
В захваченном россиянами Мариуполе украинские партизаны смогли отправить в больницу председателя оккупационного Мариупольского городского совета Олега Носенко. Ему диагностировали черепно-мозговую травму - коллаборационист находится в реанимации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет и заместителя городского головы города Петра Андрющенко.
Детали
Андрющенко в частности и рассказал, что в Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации.
Относительно подробностей - "тупой предмет" обычный кирпич в затылок по ул. Спортивной со всей мариупольской ярости дает прекрасные результаты
Дополнение
Украинский городской совет Мариуполя отмечает, что Носенко начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата Мариуполя. Он в частности был советником псевдомера Олега Моргуна.
Кроме того, Олег Носенко был одним из организаторов так называемых "выборов" в городе под руководством оккупантов.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупредил, что во временно оккупированном Мариуполе усилены зачистки и активизирована ФСБ РФ из-за недавних ударов по базам и ПВО. Оккупанты также активно преследуют арендодателей и "обнальщиков", люди исчезают после остановок.