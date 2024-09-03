В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации

В захваченном россиянами Мариуполе украинские партизаны смогли отправить в больницу председателя оккупационного Мариупольского городского совета Олега Носенко. Ему диагностировали черепно-мозговую травму - коллаборационист находится в реанимации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет и заместителя городского головы города Петра Андрющенко.

Детали

Андрющенко в частности и рассказал, что в Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации.

Относительно подробностей - "тупой предмет" обычный кирпич в затылок по ул. Спортивной со всей мариупольской ярости дает прекрасные результаты - отметил заместитель городского головы.

Дополнение

Украинский городской совет Мариуполя отмечает, что Носенко начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата Мариуполя. Он в частности был советником псевдомера Олега Моргуна.

Кроме того, Олег Носенко был одним из организаторов так называемых "выборов" в городе под руководством оккупантов.

Напомним

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупредил, что во временно оккупированном Мариуполе усилены зачистки и активизирована ФСБ РФ из-за недавних ударов по базам и ПВО. Оккупанты также активно преследуют арендодателей и "обнальщиков", люди исчезают после остановок.