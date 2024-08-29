В Маріуполі окупанти знову посилили зачистки та активізувалася фсб рф
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі посилено зачистки та активізовано ФСБ РФ через недавні удари по базах і ППО. Окупанти також активно переслідують орендодавців та "обнальників", люди зникають після зупинок.
В тимчасово окупованому Маріуполі знову посилені зачистки та відбулася активізація фсб рф. В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в місті та по системах ППО в липні-серпні.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
В Маріуполі знову посилені зачистки та активізація ФСБ. В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в Маріуполі та по системах ППО в липні - серпні. По-друге, перекидання військ та через спробу унеможливити фіксацію. Ну й головне (як би дико це еге звучало) - закінчення третього кварталу та необхідністю звітування. В підсумку - вчора знов Приморський район мобільними групами
За його словами, також окупанти активно взялись за орендодавців та "обнальників".
Тут просто роблять показники. Не тому гроші передав, не тому хату здав в оренду. Простий, але страшний за наслідками шлях. Лише за вчора арештували зникли три людини після зупинки на Черемушках. Просто люди. Просто зникли
Доповнення
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про перекидання російських військ у напрямку Новоазовська, при чому по вечорах і намагаючись проскочити Маріуполь, бо бояться наведення удару.