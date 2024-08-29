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В Маріуполі окупанти знову посилили зачистки та активізувалася фсб рф

В Маріуполі окупанти знову посилили зачистки та активізувалася фсб рф

Київ • УНН

 • 38051 перегляди

У тимчасово окупованому Маріуполі посилено зачистки та активізовано ФСБ РФ через недавні удари по базах і ППО. Окупанти також активно переслідують орендодавців та "обнальників", люди зникають після зупинок.

В тимчасово окупованому Маріуполі знову посилені зачистки та відбулася активізація фсб рф. В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в місті та по системах ППО в липні-серпні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

В Маріуполі знову посилені зачистки та активізація ФСБ. В першу чергу це пов’язано з влучними ударами по базуванню в Маріуполі та по системах ППО в липні - серпні. По-друге, перекидання військ та через спробу унеможливити фіксацію. Ну й головне (як би дико це еге звучало) - закінчення третього кварталу та необхідністю звітування. В підсумку - вчора знов Приморський район мобільними групами

- написав Андрющенко.

За його словами, також окупанти  активно взялись за орендодавців та "обнальників".

Тут просто роблять показники. Не тому гроші передав, не тому хату здав в оренду. Простий, але страшний за наслідками шлях. Лише за вчора арештували зникли три людини після зупинки на Черемушках. Просто люди. Просто зникли

- повідомив Андрющенко.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про перекидання російських військ у напрямку Новоазовська, при чому по вечорах і намагаючись проскочити Маріуполь, бо бояться наведення удару.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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