В Мариуполе оккупанты снова усилили зачистки и активизировалась фсб рф

Во временно оккупированном Мариуполе снова усилены зачистки и произошла активизация фсб рф. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в городе и по системам ПВО в июле-августе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

В Мариуполе снова усилены зачистки и активизация ФСБ. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в Мариуполе и по системам ПВО в июле - августе. Во-вторых, переброска войск и из-за попытки сделать невозможным фиксацию. Ну и главное (как бы дико это не звучало) - окончание третьего квартала и необходимостью отчетности. В итоге - вчера снова Приморский район мобильными группами - написал Андрющенко.

По его словам, также оккупанты активно взялись за арендодателей и «обнальщиков».

Здесь просто делают показатели. Не тому деньги передал, не тому дом сдал в аренду. Простой, но страшный по последствиям путь. Только за вчера арестовали исчезли три человека после остановки на Черемушках. Просто люди. Просто исчезли - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о переброске российских войск в направлении Новоазовска, при чем по вечерам и пытаясь проскочить Мариуполь, потому что боятся наведения удара.