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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе оккупанты снова усилили зачистки и активизировалась фсб рф

В Мариуполе оккупанты снова усилили зачистки и активизировалась фсб рф

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 07:36  •  7902 просмотра

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Во временно оккупированном Мариуполе усилены зачистки и активизирована ФСБ РФ из-за недавних ударов по базам и ПВО. Оккупанты также активно преследуют арендодателей и «обнальщиков», люди исчезают после остановок.

Во временно оккупированном Мариуполе снова усилены зачистки и произошла активизация фсб рф. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в городе и по системам ПВО в июле-августе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

В Мариуполе снова усилены зачистки и активизация ФСБ. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в Мариуполе и по системам ПВО в июле - августе. Во-вторых, переброска войск и из-за попытки сделать невозможным фиксацию. Ну и главное (как бы дико это не звучало) - окончание третьего квартала и необходимостью отчетности. В итоге - вчера снова Приморский район мобильными группами

- написал Андрющенко.

По его словам, также оккупанты  активно взялись за арендодателей и «обнальщиков».

Здесь просто делают показатели. Не тому деньги передал, не тому дом сдал в аренду. Простой, но страшный по последствиям путь. Только за вчера арестовали исчезли три человека после остановки на Черемушках. Просто люди. Просто исчезли

- сообщил Андрющенко.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о переброске российских войск в направлении Новоазовска, при чем по вечерам и пытаясь проскочить Мариуполь, потому что боятся наведения удара.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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